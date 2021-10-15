受煤價飆升與「能耗雙控」等因素影響，大陸國家統計局14日公布9月生產者物價指數（PPI）年增率擴大到10.7％，創下1996年有統計以來新高紀錄。不過內需市場不振，導致9月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至0.7％，為近半年來新低，也使得PPI、CPI年增率的剪刀差，來到史上最大的差距。
統計局城市司高級統計師董莉娟表示，9月延續需求旺盛、供應嚴重短缺市況，煤炭與部分高耗能行業產品價格上揚，成為PPI年增率飆升的主因。她舉例，9月煤炭開採與洗選業價格年增率達74.9％、石油和天然氣開採價格年增率達到43.6％，其他如化學原料和有色金屬等漲幅也相當驚人，上述項目的漲幅約佔PPI總漲幅的八成。
超出市場預期的還有CPI年增率，9月降至0.7％，較8月CPI年增率減少0.1個百分點，為2021年3月以來最低。董莉娟指出，食品價格下降是拉低CPI年增率的主因，尤其生豬穩定恢復供應之後，豬價連月下降。此外，零星疫情加上暑期結束，旅遊住宿、交通等消費減少，進而造成9月CPI年增率下降。
路透引述專家分析，CPI和PPI之間的剪刀差，達到歷史最大的10個百分點，顯示製造業者面臨巨大成本壓力。生產價格和消費者物價呈現「冰火兩重天」，使得經濟「類停滯性通膨」情況更加明顯，也讓大陸人行貨幣政策陷入「兩難」。
報導指出，目前市場對於大陸第四季降準的預期已經減弱，預計人行更傾向於利用結構性定向支援工具（例如定向中期貸借便利等），寬信用配合財政政策穩經濟。
（相關新聞見A2）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：