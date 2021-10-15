受煤價飆升與「能耗雙控」等因素影響，大陸國家統計局14日公布9月生產者物價指數（PPI）年增率擴大到10.7％，創下1996年有統計以來新高紀錄。不過內需市場不振，導致9月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至0.7％，為近半年來新低，也使得PPI、CPI年增率的剪刀差，來到史上最大的差距。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，9月延續需求旺盛、供應嚴重短缺市況，煤炭與部分高耗能行業產品價格上揚，成為PPI年增率飆升的主因。她舉例，9月煤炭開採與洗選業價格年增率達74.9％、石油和天然氣開採價格年增率達到43.6％，其他如化學原料和有色金屬等漲幅也相當驚人，上述項目的漲幅約佔PPI總漲幅的八成。

超出市場預期的還有CPI年增率，9月降至0.7％，較8月CPI年增率減少0.1個百分點，為2021年3月以來最低。董莉娟指出，食品價格下降是拉低CPI年增率的主因，尤其生豬穩定恢復供應之後，豬價連月下降。此外，零星疫情加上暑期結束，旅遊住宿、交通等消費減少，進而造成9月CPI年增率下降。

路透引述專家分析，CPI和PPI之間的剪刀差，達到歷史最大的10個百分點，顯示製造業者面臨巨大成本壓力。生產價格和消費者物價呈現「冰火兩重天」，使得經濟「類停滯性通膨」情況更加明顯，也讓大陸人行貨幣政策陷入「兩難」。

報導指出，目前市場對於大陸第四季降準的預期已經減弱，預計人行更傾向於利用結構性定向支援工具（例如定向中期貸借便利等），寬信用配合財政政策穩經濟。

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(時報資訊)