減稅利多來了！行政院長蘇貞昌14日在行政院會中宣布，2021年每人基本生活費由去年的18萬2,000元提高至19萬2,000元，增加1萬元，這是蔡政府上任以來，連續第五年調漲基本生活費，調幅則是歷來最高，明年5月報稅適用，預計210萬戶受惠。

蘇揆強調，鑑於國內疫情趨緩，政府將持續推出加薪、減稅、增福利、減負擔的各項措施造福國人。

《納稅者權利保護法》2017年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數60％計算。主計總處8月公布2020年每人可支配所得中位數增至32萬元，因此今年基本生活費提高至19.2萬元。

假設原本就受惠納保法「基本生活費」而可少繳稅的未婚納稅人，隨基本生活費提高1萬元，在適用稅率5％狀況下，明年5月報稅時可再省稅500元，若為四口之家、適用稅率5％，可省稅2,000元，適用稅率為12％，則可省稅4,800元。

財政部北區國稅局表示，基本生活費抵稅額度的速算公式為「申報戶人數×基本生活費－免稅額－六大扣除額」，如果有剩餘額度，可拿來抵減綜合所得額，剩下綜所淨額再計稅。

依照今年報稅標準，假設有一個家庭為五口雙薪，配偶兩人年收入共150萬元、扶養三個國中子女。該家庭的個人免稅額總和為44萬元、配偶兩人標扣額為24萬元、儲蓄投資特別扣除額為3萬元，若不適用其他四種扣除額，則基本生活費公式的免稅額與扣除額總和為71萬元。

而五口之家110年度基本生活費總額為19.2萬元×5人，即為96萬元，比免稅額與六大扣除額總和多出25萬元，這個差額就可以拿來減稅。

(時報資訊)