晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第三季財報，合併營收4,146.71億元，歸屬母公司稅後淨利1,562.59億元，同步創下歷史新高，每股淨利6.03元也優於預期。台積電預期，第四季營收及毛利率會持續成長，全年美元營收較去年成長24％，且產能吃緊將延續到2022年。

由於營運展望樂觀，加上美股續揚，台積電ADR 14日早盤開高，一度大漲逾4％，至114.74美元，稍後漲幅收斂至2％左右。

台積電總裁魏哲家表示，持續看到受新冠肺炎疫情影響而產生的供應鏈短期失衡現象，雖然終端裝置出貨略顯疲弱，原因包括需求趨緩及晶片缺貨，但電子產品搭載晶片含量（silicon content）持續增加，以及在5G及高效能運算（HPC）大趨勢（mega trend）推動下，台積電掌握先進製程及特殊製程強勁需求，預期晶圓代工產能吃緊將由今年延續到明年。

魏哲家說明，台積電正在進入一個更高的結構性成長區間，來自5G和HPC（高效能運算）相關應用的大趨勢，導致未來幾年對HPC及低功耗的需求大增，需要台積電先進製程支持。這些大趨勢不僅使單位產品數量增加，還會提升HPC、智慧型手機、車用電子、物聯網等四大平台應用中的晶片含量。

台積電公告，第三季合併營收季增11.4％達4,146.71億元，較去年同期成長16.3％，平均毛利率季增1.3個百分點達51.3％，與去年同期相較下滑2.1個百分點，營業利益率季增2.1個百分點達41.2％，與去年同期相較下滑0.9個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增16.3％達1,562.59億元，與去年同期相較成長13.8％，每股淨利6.03元。台積電第三季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

至於台積電前三季合併營收11,492.26億元，較去年同期成長17.5％，平均毛利率年減1.6個百分點達51.2％，營業利益率年減1.2個百分點達40.7％，歸屬母公司稅後淨利4,303.08億元，與去年同期相較成長14.7％，每股淨利16.59元優於預期。

台積電預估，第四季合併營收介於154～157億美元，以新台幣兌美元匯率28.0元計算，季度營收介於新台幣4,312～4,396億元，季成長率介於4～6％之間，平均毛利率介於51～53％之間，營業利益率介於39～41％之間。台積電捐贈疫苗的相關支出，其第四季的營業利益率產生約1個百分點的影響。

台積電財務長黃仁昭表示，台積電第三季的營收主要受惠於來自智慧型手機、HPC、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，邁入第四季，預期市場對於5奈米製程的強勁需求，仍是業績成長的關鍵。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

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