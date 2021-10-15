微軟旗下的領英（LinkedIn）表示，將關閉其在中國營運的職業社交網站，宣告最後一家在中國公開經營的美國主要社交媒體網站將撤出，此後，領英將以沒有社交媒體功能的招聘網站服務來取代其中國服務。

華爾街日報報導，領英在14日聲明表示，「面對大幅提高的經營環境挑戰和更嚴格的中國合規要求」使公司做出撤出決定。

消息人士透露，中國的互聯網監管機構於3月要求領英管理人員加強監管內容，並給他們30天時間完成要求。最近幾個月，領英通知幾位關注中國的人權活動人士、學者和記者，他們的個人檔案涉及被禁止的內容，已在中國被過濾。

領英3月公告指出，暫停中國境內的新用戶註冊，以確保平台提供的所有內容和服務符合當地的法律和法規。最新聲明再表示，將以一個沒有分享意見和新聞等社交媒體功能的招聘網站InJobs，來取代其中國服務。