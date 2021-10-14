國際能源總署（IEA）14日發布最新月報指出，天然氣與煤炭價格持續飆漲，迫使發電公司與製造業者轉而使用石油，而這可能導致全球每日原油需求增加50萬桶。
IEA在報告中調升今明年全球每日原油需求預測，分別增加17萬桶與21萬桶。IEA表示，若能源危機持續下去的話，今年9月至明年首季每日原油需求恐增加50萬桶。IEA預期，明年全球原油需求將超越疫情前水平。
IEA在報告中寫道：「全球經濟持續復甦令天然氣、液化天然氣與煤炭供應嚴重短缺，導致能源價格急劇上漲，連帶促使業者大規模改用石油產品或直接使用原油發電。」受影響企業包括發電廠、肥料生產商、製造業與煉油廠等。IEA亦預估，石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國合組的聯盟OPEC+第四季每日原油產量將比全球需求低上70萬桶。
(時報資訊)
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