國際能源總署（IEA）14日發布最新月報指出，天然氣與煤炭價格持續飆漲，迫使發電公司與製造業者轉而使用石油，而這可能導致全球每日原油需求增加50萬桶。

IEA在報告中調升今明年全球每日原油需求預測，分別增加17萬桶與21萬桶。IEA表示，若能源危機持續下去的話，今年9月至明年首季每日原油需求恐增加50萬桶。IEA預期，明年全球原油需求將超越疫情前水平。

IEA在報告中寫道：「全球經濟持續復甦令天然氣、液化天然氣與煤炭供應嚴重短缺，導致能源價格急劇上漲，連帶促使業者大規模改用石油產品或直接使用原油發電。」受影響企業包括發電廠、肥料生產商、製造業與煉油廠等。IEA亦預估，石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國合組的聯盟OPEC+第四季每日原油產量將比全球需求低上70萬桶。

(時報資訊)

#IEA #原油 #能源危機

主要市場指數

紐約道瓊
34847.75 +469.94(1.37%)
23:26
S&P500
4425.45 +61.65(1.41%)
23:26
Nasdaq
14777.79 +206.15(1.41%)
23:26
費半指數
3269.53 +76.78(2.40%)
23:26
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7208.06 +66.24(0.93%)
23:11
法國CAC
6684.78 +87.40(1.32%)
23:11
德國DAX
15447.04 +197.66(1.30%)
23:11

延伸閱讀