A股上市公司TCL科技14日晚間公布業績預告，預計2021年前三季淨利為人民幣（下同）90.30億元至91.80億元，年增346％至353％。其中，預計第三季淨利為22.5億元至24億元，年增175％至194％。

TCL科技A股股價14日收跌1.99％至6.41元，總市值為899.36億元。

澎湃新聞報導，針對業績增長，TCL科技指出，半導體顯示行業景氣度高於2020年同期，受益於產能持續增長、業務及產品結構優化，半導體顯示業務前三季達到出貨面積年增超過30％，淨利年增約16倍。

展望未來，TCL科技表示，全球各區域市場總需求面積保持年化穩定增長，行業競爭格局優化，產業週期波動性減弱趨勢不變。該公司將加快完善中小尺寸業務布局，繼續優化產品和客戶結構，提升效率效益優勢，抬升周期波動中的業績中樞。

(時報資訊)

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