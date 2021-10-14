大陸官媒14日發表文章點名批評，美股上市的大陸線上券商富途控股、老虎證券。受此消息影響，截至台北時間14日晚間7時44分，富途控股美股盤前大跌11.93％至74.22美元，老虎證券美股盤前重挫15.03％至8.82美元。

大陸十三屆全國人大常委會第三十次會議在8月20日表決通過「個人信息保護法」，並將於11月1日起施行。

人民日報文章指出，富途控股及老虎證券均已經完成赴美上市，在「個人信息保護法」明確個人資訊跨境提供規則的背景下，大陸公民的個資出境問題，可能成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商，將要面臨的新考驗。

香港信報報導，富途控股回應，一直保持定期自審自查工作，主動與監管部門保持溝通，加強對個資安全相關管理要求的專業度學習，不斷提升對個資安全保護的意識和能力。同時，富途也聘請外部專業的安全團隊，定期且持續提供安全檢測報告，主動優化系統並加強風險防範能力。

針對「個人信息保護法」，富途控股在第一時間已經召集相關專業人員進行法律精神學習理解，並安排相關團隊進行自查。

(時報資訊)

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