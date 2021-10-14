美國商務部9月23日召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星電子等多數半導體業者出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)卻要求業者在45天內，提交晶片庫存與銷售數據，雖然這是自願性質，但若不回覆政府的需求，可能動用《國防生產法》或是其他工具，引發各大廠商強烈反彈。對此，外國財經媒體專欄作家高燦鳴表示，美國作法與產業脫節，還不如重新建立供應鏈聯盟才是正解。

高燦鳴撰文表示，美國商務部的要求頂多是證實，與5000億美元規模的半導體產業脫節，更是徹底搗亂企業經營，就算獲得企業給出的資料，頂多就是證實有人在囤晶片這個事實，拿到這個落後指標也沒有實際益處，要美國政府不要把自己當作是受害者，全球晶片荒不是只有單一國家受害。

高燦鳴表示，拜登政府需要打開與其他國家的溝通管道，卻用恐嚇方式去要求業界給出資料，將適得其反，加上盟國台灣、南韓的官員都對此議題相當謹慎，相當保護對這些地方經濟至關重要的台積電與三星電子，避免機密真的外洩。高燦鳴也分析這26道題目，從購買半導體與晶片應用為何等詢問，到要求每個產品前3大客戶是誰。比重多少，根本就是搗亂企業營運。

高燦鳴也告訴美國商務部，由於半導體產業是全球最新也發展最快速的產業之一，例如台積電的庫存水位在短短幾個月經常上升或下跌20%，甚至更劇烈，也就是說美國就算匯集所有資料，在面對瞬息萬變的半導體產業，資料也已經過時。

高燦鳴建議，美國對晶片製造商調查與關注供應鏈狀況，防止半導體供應鏈的計畫，只是代表美國政府與這個全球產值高達5000 億美元半導體產業嚴重脫節，目前更應該做的，就是找上台灣、南韓以及歐洲等志同道合的夥伴一同建立半導體供應鏈聯盟，並且不強迫、公平的資訊流通，而非關起門來只為解決美國自身的問題。

(時報資訊)

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