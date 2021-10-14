在大陸9月2日宣布成立北京證券交易所（簡稱北交所）後，首批發行的5檔精選層個股的新股申購結果10月13日晚間出爐，5檔新股平均認購戶數為18.52萬戶，合計凍結資金為人民幣（下同）921.54億元。市場分析，凍資額低於市場預期，也反映出投資者資金準備不足等情況。

北京商報報導，此次發行的5檔精選層新股分別是：恒合股份、錦好醫療、廣咨國際、海希通訊、廣脈科技。

此次新股申購延續新三板精選層之前的規則。主板、科創板新股申購時都不用繳款，待確定中籤後按中籤股數對應的金額繳款。而新三板在新股申購時需要全額繳付申購資金，待獲配股數確定後退回多繳款項，繳款至退款間隔約兩個交易日。

灤海資本董事長高鳳勇分析，此次精選層新股的申購資金情況略低於市場預期。2020年高峰時期申購資金的金額大概在目前的兩倍左右，主要還是場內資金在博弈，新增資金較少所致。另外，大量新開通北交所投資許可權的新投資者可能存在資金準備不足、不清楚新股申購規則等情況。未來，隨著北交所正式開通，將會有更多投資者參與申購，而申購資金量也將大增。

(時報資訊)

#新股 #申購 #北交所

主要市場指數

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