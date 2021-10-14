國際原油供應吃緊，下周國內汽柴油擬調漲每公升0.5、0.6元，95無鉛汽油也漲破3年來新高至30.7元，物價、油價齊漲讓許多上班族吃不消，據調查顯示，有逾4成的上班族透露，目前每個月薪水幾近花光，若以「全體受僱業者」來推估，潛在的「月底吃土族」恐怕高達401萬人。
根據yes123求職網的「疫情年斜槓族與抗漲脫貧調查」，評估現階段財務狀況，合計有四成四(43.9%)的上班族透露，目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，而且又分成：24.6%屬於「是，且需要借貸度日」，等於處於「負儲蓄」的窘境；19.3%屬於「是，但還不用借貸度日」。
相反的，如果不是「月底吃土族」，平均每個月可以存9282元，但其中合計僅有39.5%人，每月能存到「一萬塊(含)以上」；若以「全體受僱就業者」914.4萬人推估，潛在的「月底吃土族」，恐怕將上看401萬人。
實際上若想應付「生活上所有開銷」，僅有15.7%的人，覺得光靠目前自己(一人)工作的薪水夠用；代表其餘84.3%覺得個人的薪水「不夠用」，而且又分成：45%屬於「實際上不夠用，但尚未因疫情關係狀況惡化」，39.3%屬於「實際上不夠用，且因疫情關係狀況惡化」。同樣以「全體受僱就業者」914.4萬人估計，潛在的「薪貧族」，恐怕更上看771萬人。
想要收入能夠用，擺脫「薪貧族」的命運，平均預估月薪要增加9995元，將近一萬塊；其中甚至有14%的人認為，需要調薪「兩萬元(含)以上」。
更糟糕的是，今年曾經因為「肺炎疫情」關係，有66.6%的勞工透露，因此導致「總財富」減少(縮水)；難怪若以「總財富」來衡量，有高達91.2%的人指出，目前「沒有」經濟安全感。
而且若無安全感，「生活開銷壓力」的來源，在可複選狀況下，主要依序為：「食」(67.3%)、「住」(53.5%)、「行」(32.7%)；其次才是：「育」(29.4%)、「樂」(27.1%)、「衣」(19.3%)。
(時報資訊)
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