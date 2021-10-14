行政院長蘇貞昌14日表示，近二年政府陸續核定數個科學園區，新增面積就超過600公頃，包含高雄橋頭科學園區、台南南科3期擴建等，明年起就可以提供廠商陸續使用，嘉義、屏東科學園區籌設計畫月底將呈報行政院，西部科技廊帶已然成形，將作為產業數位轉型及研發創新樞紐。
另外，新冠肺炎肆虐全球，受到疫情影響帶動產業加速數位轉型，製造業景氣暢旺。科技部指出，去年科學園區營業額首度突破3兆元，2021年上半年營業額達1兆7,128.28億元，較去年同期成長25.2％，創下近八年來新高；就業人數也增加到29萬5,003人，較去年同期成長3.5％。
科技部14日在行政院會報告「科學園區現況及未來展望」，蘇貞昌說，近二年來，行政院陸續核定高雄橋頭科學園區、台南南科3期擴建、新竹竹科X基地及寶山2期；去年底、今年初，又陸續宣布設置嘉義、屏東科學園區，這兩個科學園區的先導計畫，行政院已在今年7月核定，籌設計畫這個月底也會報院，整個西部科技廊帶已然成形。
蘇貞昌說，這些新規劃及擴建的園區，從明年起就可以提供廠商陸續使用，科技部務必如期如質完成相關籌設工作，相關部會包括國發會、教育部、經濟部、內政部及環保署也都要同心協力、一起配合，加速新園區開發，同時強化在地鏈結，將該區域生活所需的相關設施同步規劃、一步到位。
科技部指出，未來科學園區將朝「精緻多元，優生活，低耗能」方向發展；除發展高值化、多元的精緻園區外，同時將強化連結在地能量共存共榮，並攜手跨部會合作推動再生能源、再生水及廢棄物再利用等循環經濟發展，賡續扮演產業領頭羊角色，帶領台灣嵌入全球重要產業價值鏈。
蘇貞昌說，去年底在科技會報中台積電創辦人張忠謀特別提到「40年前的科學園區，策略很成功，必須要做」，他認為政府只要就產業所需的土地、水電等基礎設施，全面規劃，只要基礎設施供應無虞，產業自然就會蓬勃發展。所以政府要用更多的政策導引，讓產業園區、研發中心也都可以設在中南部，為不同地區導入資源，創造就業機會，均衡區域發展。
(時報資訊)
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