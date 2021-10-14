美國政府為了實踐拜登總統提出的綠能政策，近日宣布2025年前將開放東西岸沿海共7個區域讓民間企業承租，用來發展離岸風力發電，加速美國能源轉型。

美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）近日出席再生能源研討會時表示，2025年前美國一共將開放7個聯邦海域發展離岸風力發電，包括大西洋沿岸從緬因州到北卡及南卡羅來納州一帶，太平洋沿岸從加州到奧勒岡州一帶，以及墨西哥灣的沿海區域供風力發電業者租用。

她表示這麼做有助美國在2030年前實現離岸風力發電量30吉瓦（GW）的目標，加速美國「走向潔淨能源未來」。雖然政府開放聯邦海域只是第一步，後續還須通過環境評估及企業招標等繁複程序，但這項決定已獲得綠能產業熱烈歡迎。

(時報資訊)

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