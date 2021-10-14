大陸資通訊設備商中興通訊14日傍晚預告，2021年前三季淨利為人民幣56億元至60億元，年增106.49％至121.23％。其中，預計第三季淨利為15.2億元至19.2億元，年增77.99％至124.79％。

中興通訊在港交所公告指出，前三季淨利與2020年同期相比增長，主要是由於中興通訊不斷優化市場格局，營收增長、毛利率持續恢復改善，盈利能力大幅提升，以及轉讓北京中興高達通信技術有限公司90％股權，確認稅前利潤約8億元所致。

新浪財經報導，中興通訊與中國電信國際有限公司，近日在香港簽訂戰略合作協議。根據合作協議顯示，雙方將聚焦DICT領域，在雲網服務、ICT、數據中心、國際化經營等方面展開全方位戰略合作。

(時報資訊)

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