（渣打銀行財富管理處主管陳太齡。圖／業者提供）
美國聯準會因走過疫情景氣強勁復甦，即將啟動縮表；同時間，中國大陸強祭監管改革、推動房地產行業去槓桿，如此走勢分歧的不均衡復甦，渣打財富管理提醒，即將要進入第二階段！預期未來兩年，美國和歐元區的經濟成長可能更強勁、且通膨溫和上升，但中國市場和新興經濟體則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6～12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。
渣打國際商業銀行14日發布「2021年第4季投資市場展望」，認為市場預期各主要經濟體逐步縮減購債，甚或上調政策利率，像新加坡央行14日突然收緊貨幣政策，為三年來首見，跟進南韓、紐西蘭等國家的腳步，帶給成市場波動加劇，然而也顯示疫苗前段班經濟體對於經濟復甦的信心增強。
渣打銀行財富管理處主管陳太齡指出，美國聯準會最快將在11月初宣布啟動縮減量化寬鬆，並以每個月減少150億美元的幅度，於2022年中左右結束這一輪量化寬鬆。全球主要央行也普遍進入緊縮政策的步伐，惟距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景。
渣打財富管理對於第四季的資產配置，偏好美股和歐元區股票，也預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時，會面臨上方壓力，因此國際匯市短線上，因美國實質利差收斂支撐美元反彈，預期年底前美元指數可能會落在91～95點區間橫盤，反之，澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的國際貨幣。
對於全球大流行的新冠疫情，渣打財富管理認為，隨著疫苗覆蓋率提升，歐美國家防疫政策正從「清零」轉向「與疫情共存」，人流的增加會帶動物流，第一個可以解決的是改善供應鏈瓶頸所造成的通膨問題，同時企業投資和消費者支出也隨之增加，帶動企業盈餘持續好轉；反之，仍在堅持嚴格邊境管制市場，將影響到經濟復甦的進程。
(時報資訊)
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