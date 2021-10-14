安泰銀行董事會14日決議通過與國票金控簽訂股份轉換契約以進行股份轉換，成為國票金百分之百持股之子公司。
安泰銀行表示，為強化競爭力並發揮經營綜效，董事會決議通過與國票金進行股份轉換案。股份轉換案完成後，預計在國票金豐富資源整合支持下，將使該行更具競爭力，並在國票金帶領下朝向國際化發展。完成股份轉換後，將成為國票金百分之百持股的子公司，後續並將提請股東會議決通過，授權董事長或其指定之人向主管機關進行一切必要之申請作業程序。
安泰銀指出，該公司第二屆臨時審計委員會第一次會議決議，委任立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師為獨立專家，協助就股份轉換價格合理性表示意見。
股份轉換案後續若經股東會決議通過後，安泰銀說明，該行將依相關法令規定向證交所申請有價證券終止上市（下稱「申請終止上市」），並於股份轉換案股份轉換基準日終止上市。所有股東如就股份轉換案依法表示異議，並請求收買其持有的股份，也將依法令規定收買其所持有股份，將所收買股份，依相關法令規定出售或銷除。
國票金希望安泰銀全數員工能夠繼續留任，安泰銀強調，國票金承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障三年留任的工作權，確保本公司全體員工的權益，期待未來能提供員工更大的職涯發展舞台，一起攜手共創新局。
(時報資訊)
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