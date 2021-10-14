財政部國產署14日指出，截至2021年9月，國產署已協助各級政府撥用48處社會住宅據點（23.2公頃）、12處長照服務據點（23.9公頃）及72處濱海地區設施（140.1公頃）。
國產署表示，因應協助機關依法取得各項建設所需國有不動產，以減少機關興辦建設成本，國產署每年協助機關撥用取得國有土地均達數千筆，2021年更是突破萬筆，面積逾2千公頃，其中不乏行政院積極推動之社會住宅、長照2.0、向海致敬等重大政策所需國有不動產。
為強化執行國有不動產撥用作業，財政部於1986年訂定發布「國有不動產撥用要點」供各機關遵循。依現行程序，機關有需要撥用國有不動產，必須檢附使用計畫，報請主管機關核定再轉送國產署申辦。
國產署完成審查後，再發函給行政院陳報財政部代判核定撥用。國產署歷年配合實務持續檢討、精進撥用作業，適時陳報財政部修正該要點，迄今共修正12次。國產署表示，未來將持續適時檢討各項撥用規範，使機關撥用國有不動產之作業更順暢，加速各項建設推動。
(時報資訊)
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