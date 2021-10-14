（國票金控及安泰銀行同步舉行董事會，通過二公司合併案，預計12月2日舉行股東臨時會決議。圖／呂清郎）

國票金控及安泰銀行一起宣布合併喜訊，國票金控表示，14日該公司董事會決議通過以股份轉換方式取得安泰銀行全部已發行股份，成為國票金百分之百持股的子公司。

國票金表示，為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力，14日下午召開董事會決議通過股份轉換計畫，依據「金融控股公司法」第26條以股份轉換方式，由該公司支付現金並加計發行甲種特別股，給安泰銀行的全體股東，作為取得其全部已發行股份的對價，使安泰銀成為該公司百分之百持股之子公司。預計12月2日召開股東會臨時會議決，授權董事長或其指定人向主管機關進行一切必要申請作業程序。

國票金指出，這次股份轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股每股換得現金9.466730元及換發國票金發行可轉換普通股權的甲種特別股0.493344股，每股交易對價依安泰銀於證交所上市股票的前一日交易收盤價，溢價為1.2％，較前20日交易收盤均價溢價6.4％。另相較於安泰銀行今年6月底財報查核數的每股淨值為0.99倍。

有關支付的資金來源，國票金說明，現金對價擬辦理現金增資發行普通股支應，特別股股票對價部分，擬發行具可轉換普通股的甲種特別股，預定發行價格為每股15.70元，股息率訂為3.85％，非累積型，且無到期日，發行滿一年後得轉換為普通股，發行滿七年以利率交換（IRS）指標利率的固定加碼重設股息率，也得依發行價格買回。另股份轉換基準日前，任一方如有配發股利之情形，應依股份轉換契約規定的情形調整發行價格、換股比率。

國票金第三屆審計委員會第四次會議決議委任的獨立專家致和聯合會計師事務所陳威宇會計師，已就本次股份轉換案出具合理性意見書，認為換算交易對價總計約每股17.21元，介於其評估安泰銀行普通股每股價值16.13元至19.02元之間，交易對價尚屬允當合理。

國票金預期，隨實體銀行加入，集團業務版圖趨於完整，法人金融、消費金融、投資銀行業務三足鼎立。純網銀子公司專注在金融科技發展及消費金融，實體銀行子公司專注一般商業銀行及客戶關係經營。在金控公司有效資源整合下，各子公司依其產業特性進行差異化經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控公司的經營綜效。

這次股份轉換案兼顧國票金控及安泰銀行雙方股東及員工權益，國票金控並無實體銀行子公司，不同於其他金控公司之併購案例，併入金控後將與旗下其他子銀行合併而有金融機構合併法之適用。國票金強調，併入安泰銀行後，將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金控旗下其他子公司並存，各自發揮經營優勢。人才是金融業最重要的資產，期待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障三年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工之權益，並且會推出合理的獎勵留任方案，鼓勵安泰與國票金全體員工共同打拼。

(時報資訊)

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