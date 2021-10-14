澳洲統計局14日公布，9月就業人口銳減13.8萬，連續2個月下滑，失業率則由8月的4.5％升至4.6％。澳洲失業人口大增，主要因新南威爾斯省與維多利亞省為防疫實施封鎖，全澳受雇人口中，這兩大省分合計占了將近6成。9月勞動參與率降0.7個百分點至64.5％，連續3個月自6月的歷史高點66.2％滑降。

(時報資訊)

#失業率 #澳洲 #封城

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