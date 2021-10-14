紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute）14日公布，受第一大城奧克蘭防疫封城影響，9月房價中位數79.5萬紐元，雖比去年同期高出15.4％，但漲幅較8月的25％放緩。另外9月房價指數較去年同期上揚30.4％，8月指數年升幅31.1％，上月房屋銷量較去年同月銳減近38％。
(時報資訊)
紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute）14日公布，受第一大城奧克蘭防疫封城影響，9月房價中位數79.5萬紐元，雖比去年同期高出15.4％，但漲幅較8月的25％放緩。另外9月房價指數較去年同期上揚30.4％，8月指數年升幅31.1％，上月房屋銷量較去年同月銳減近38％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：