去年3月《工輔法》上路，地方政府收取農地違章工廠納管輔導金和營運管理金已高達20億元，但卻未見有縣市編列拆除預算。地球公民基金會表示，各地方政府說清楚這筆錢的用途，呼籲這筆錢應用於拆除違章工廠，遏止農地工廠再增加。
地球公民基金會表示，去年3月20日新版工廠管理輔導法公告，2016年5月20日後新增農地違章工廠都要拆除，依據農委會農地資源盤查結果，2017年到2019年推估新增約1.8萬間農地違章工廠，而工輔法公告以來，地方政府僅拆6間。
地球公民基金會研究員吳沅諭指出，全台地方政府已從申請納管的違章工廠收取20億元納管輔導金和營運管理金，地方政府應說明上億元的納管輔導金及營運管理金經費去向，並用這筆錢編列拆除預算。
民進黨立委洪申翰強調，全台縣市政府至今已收20多億元「納管輔導金」和「營運管理金」，但地方政府實際上如何運用這筆輔導金，是否妥善應用在同地違章工廠的管理輔導，皆無從得知。
時代力量彰化縣議員吳韋達表示，目前工輔法即報即拆政策執行上，遇到最大問題是中央經濟部只願意處理到斷水斷點，至於拆不拆，經濟部就推說地方要負責，但地方政府往往會以經費不足等理由拖延搪塞。
時代力量立委王婉諭指出，對於地方政府明明轄區內有新增未登記工廠時，卻沒有對這些違章工廠斷水斷電和拆除，在工輔法28條之3其實有規定，地方政府怠於執行的時候，經濟部得酌予減列、減撥貨緩撥相關補助款，藉此要求地方政府落實管理。
(時報資訊)
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