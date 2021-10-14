（「2021投資歐盟論壇」採線上方式舉行。圖／經濟部）

歐洲經貿辦事處(EETO)與經濟部、外交部繼去年9月辦理首屆投資歐盟論壇獲得各界廣大迴響後，14日再度攜手合辦第2屆「投資歐盟論壇」(EU Investment Forum)，因應疫情採線上方式舉行。

本次論壇除由歐洲經貿辦事處高哲夫(Filip Grzegorzewski)處長主持，並首次邀請到歐盟執委會貿易總署長Sabine Weyand發表演說，蔡英文總統亦再次應邀以錄影方式發表致詞，表達對臺歐盟雙邊投資活動的重視，經濟部部部長王美花、外交部部長吳釗燮亦受邀致詞，共吸引逾650人報名參加。

蔡英文總統表示，自去年9月以來臺商赴歐投資再創新高，歐商歷年在臺投資亦已突破490億美元，是臺灣最大外資來源，尤其在離岸風電產業之投資成長最為耀眼。歐盟將綠能與數位經濟作為復甦計畫的兩大支柱，恰與臺灣推動「六大核心戰略產業」策略相契合，相信雙方在半導體、資通訊、智能移動、5G、生技、綠能等方面將可開啟更多合作；而臺灣對於資料保護的重視及致力打造健全投資環境，也獲得歐盟高度肯定。此外，蔡總統表示10月下旬政府將籌組高層經貿訪團赴斯洛伐克、捷克、立陶宛考察投資商機，臺灣與歐盟共享自由、民主、法治、人權等價值，期盼雙方在此基礎上發展出更全面及緊密的信賴夥伴關係。

歐洲經貿辦事處高哲夫處長則表示對於今年採視訊方式舉辦論壇仍吸引大量企業參加感到振奮，此正反映出臺灣廠商對布局歐洲的興趣。面對氣候變遷和數位轉型兩大挑戰，接下來數年歐盟將挹注超過2兆歐元的投資以重建疫後歐洲，朝綠色永續、數位化和更具韌性的目標邁進。歐洲兼具多元文化與單一市場，並擁有創新動能，有助赴歐臺商強化技術開發、帶動產品升級，歐盟已準備好與理念相同的夥伴例如臺灣，一同攜手合作、鏈結世界。

經濟部長王美花則提到臺灣因邊境控管、入境檢疫等防疫措施實施得宜，迅速在90天內控制本土爆發的疫情，讓跨國商務活動及投資計畫仍穩健進行，同時經濟部也盡全力協助企業，以期將邊境管制對外商在臺經濟活動的衝擊降至最低。王部長另表示，臺歐企業有很高的互補性，近期在半導體、電動車、能源等領域已有不少合作案例，經濟部更已著眼下世代通訊、物聯網應用、高階醫材等前瞻領域，進一步深化雙方合作，並呼籲歐方儘速與我國展開投資協定的談判，為雙方業者投資提供更多誘因與保障。

本屆論壇以歐盟當前首要政策與計畫為主軸，聚焦「歐盟投資政策與法規」、「數位歐洲 (Digital Europe)與投資商機」、「歐盟綠色新政(EU Green Deal)與投資商機」等三項議題，邀請歐盟官員及臺歐企業代表進行討論，以助臺灣企業掌握布局歐洲之潛在商機，增進臺歐雙邊產業合作。

(時報資訊)