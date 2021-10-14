外貿協會疫後開辦首場實體專業展「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」14日台北南港展覽2館登場；且同步開辦線上展，提供業者虛實整合的跨國、跨域24小時觀展體驗，商機不漏接。
貿協董事長黃志芳開幕致詞表示，21世紀人類所面臨的兩大議題，氣候變遷與疾病。去年疫情爆發後，醫療產業開啟新革命，生醫產業和科技產業之間加速對話、跨業合作，為貿協推動產業交流著重的領域，今年度醫療展推出2個「24」助攻產業發展，第一為醫療產業除了醫療還有紡織、照護、輔具、運動健身等產品及服務，匯聚成「大健康產業生態系」，展現24小時全天候健康監測與照護的解決方案，完整呈現產業間的「跨域合作」。
第二則是，為期兩周的線上展覽數位平台，突破國際商旅的限制，協助業者24小時掌握商機，創造「跨國交流」。
衛福部政務次長薛瑞元提到，臺灣不論在精密機械、醫療、資通訊及設計都具備堅強的實力，有能力生產高附加價值的貴重醫療儀器，拓展國際通路銷售全球是臺灣未來的目標；另一個契機是全球高齡化和少子化趨勢，未來照護者減少，研發出符合需求的產品，將具國際市場開發的價值，而醫療展可以使業者互相觀摩，打通銷售通路之餘也能互相學習交流。
為加強產業橫向溝通，展期間亦舉辦「智慧醫療及照護產業論壇」，聚焦Tech(科技)、Trend(趨勢)及Startup(新創)三大主題，探討科技與醫界合作的精準醫療未來發展、大集團與小新創互補合作，開創市場新局面。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：