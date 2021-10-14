外貿協會疫後開辦首場實體專業展「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」14日台北南港展覽2館登場；且同步開辦線上展，提供業者虛實整合的跨國、跨域24小時觀展體驗，商機不漏接。

貿協董事長黃志芳開幕致詞表示，21世紀人類所面臨的兩大議題，氣候變遷與疾病。去年疫情爆發後，醫療產業開啟新革命，生醫產業和科技產業之間加速對話、跨業合作，為貿協推動產業交流著重的領域，今年度醫療展推出2個「24」助攻產業發展，第一為醫療產業除了醫療還有紡織、照護、輔具、運動健身等產品及服務，匯聚成「大健康產業生態系」，展現24小時全天候健康監測與照護的解決方案，完整呈現產業間的「跨域合作」。

第二則是，為期兩周的線上展覽數位平台，突破國際商旅的限制，協助業者24小時掌握商機，創造「跨國交流」。

衛福部政務次長薛瑞元提到，臺灣不論在精密機械、醫療、資通訊及設計都具備堅強的實力，有能力生產高附加價值的貴重醫療儀器，拓展國際通路銷售全球是臺灣未來的目標；另一個契機是全球高齡化和少子化趨勢，未來照護者減少，研發出符合需求的產品，將具國際市場開發的價值，而醫療展可以使業者互相觀摩，打通銷售通路之餘也能互相學習交流。

為加強產業橫向溝通，展期間亦舉辦「智慧醫療及照護產業論壇」，聚焦Tech(科技)、Trend(趨勢)及Startup(新創)三大主題，探討科技與醫界合作的精準醫療未來發展、大集團與小新創互補合作，開創市場新局面。

(時報資訊)