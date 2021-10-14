Ansys（NASDAQ: ANSS）將於10月25日至10月29日線上舉辦一年一度、為期五天的2021台灣用戶技術大會，多位Ansys的資深專家將針對Ansys技術與應用進行分享，亦邀請來自台灣各領域的廣大客戶群共襄盛舉。
隨著邁入後疫情時代，全球各地企業皆積極推動數位轉型，以提升競爭力。另外，5G與人工智慧物聯網（Artificial Internet of Things；AIoT）逐漸匯聚成完整生態系，吸引企業紛紛擴大投資。而各界對於能源相關議題的日益關注，使第三代半導體商機以及電動車亦成為熱議話題。
本次的Ansys用戶大會即針對「數位轉型」、「半導體–晶片封裝系統」、「5G與人工智慧物聯網」、「未來車用」、「多物理及平台」等時下五大趨勢話題，分析各產業在邁入後疫情時代之際的發展現況、技術布局、產品研發方向，並分享如何在半導體、電動車、光電等多元產業運用Ansys解決方案等技術應對種種設計挑戰的實際案例與成果。
Ansys 2021台灣用戶技術大會首日將由Ansys技術長Dr. Prith Banerjee探討數位轉型的精彩演講揭開序幕，在接續五天亦由Ansys半導體事業群總經理John Lee、聚晶半導體營運長劉育源、Ansys台灣總經理李祥宇、Ansys車用產品資深策略總監Judy Curran等多位專家，與您談論最新市場發展趨勢與技術的熱門話題。
(時報資訊)
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