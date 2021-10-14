疫情警戒下降、餐飲內用規定鬆綁，餐飲科技新創iCHEF調查指出，假期商機顯現，今年雙十連假餐飲業總體營業額相比四月份成長近三成，而也幾乎回到去年國慶連假水平（微降1％）。不過，食材平均成本上升15％，若再加上外送平台的高抽成，iCHEF表示，餐飲業面臨漲價壓力，以去年淨利率10％的餐飲業者為例，若不漲價，獲利恐至少砍半。

iCHEF關注2021雙十連假餐飲景氣，從系統資料庫抓出全國地區超過9,000間餐廳之營運資料，比對與去年國慶連假及疫情警戒前四月的數據，追蹤假期及五倍券上路對餐飲業的影響，盼提供台灣餐廳業者善用相關振興商機、創造更多營收之參考。

五倍券發威，台南年比增14％

iCHEF指出，隨疫情警戒下降，假期商機得以展現，今年雙十連假（10月9日～11日）總體營業額相比四月份成長近三成，而也幾乎回到去年國慶連假水平。全台內用恢復成為連假營業額成長的重大助力。此外，外帶外送的交易量亦高，佔比達六成。

與去年國慶連假相比，外帶外送的交易量成長13％，在總營業額中的佔比也成長了26％。而五都之中，高雄、台中和台南三地相較於去年連假，營業額有5％至12％的正成長，其中營業額的年成長比則以台南最高，增加14％。

食材成本上升15％ 原10％獲利砍一半

不過，雖然在連假中可見消費力回升的好消息，但是此利多受到近期食材成本大幅上升而被沖淡，餐飲業者的經營仍然十分挑戰。

iCHEF彙整行政院主計總處的公開資料、線上菜商「菜蟲農食」的會員資料，並與店家經營者訪談後，觀察到近三個月店家採買的成本大幅上漲，美生菜上漲118％、進口牛肉上漲37％、豬肉類產品上漲15％、雞肉類產品上漲10％、沙拉油上漲10％。

總體而言，店家的食材成本上升15％左右，再加上高抽成的外送營收佔比持續上升，以去年淨利率10％的餐飲業者為例，若不漲價則獲利至少砍半。

iCHEF表示，五倍券的餐飲商機襲來，但餐廳仍面臨著食材成本上漲的經營挑戰，iCHEF共同創辦人程開佑對中小型餐飲店家提供三點建議，希望助力餐廳不只搶商機、更搶會員，讓餐飲也者不再只能隨外在因素起伏，更能靠自己越做越強。

第一招：推出會員限定的五倍券優惠

程開佑表示，如果要推出五倍券的優惠套餐，請改成「會員限定」的優惠套餐，這樣就能讓使用優惠的客戶能留下會員資料，以利五倍券商機過後的持續經營。

第二招：讓客人手機點餐自動加會員

程開佑也只指出，如果有像iCHEF POS這樣能手機點餐同時加會員功能的話，請盡速開啟，來減少現場人員進行會員資料登錄的時間與勞力，提升現場效率。

第三招：提供各種非現金的支付方式

此外，根據iCHEF的使用資料顯示，只要店家的手機點餐有提供LINE Pay等支付功能，有四成的消費者會出於便利與防疫等理由完成預付，同時搭配數位五倍券的政策商機，店家應該盡快提供消費者更多的非現金支付方式。

(時報資訊)