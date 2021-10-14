凱擘大寬頻14日宣布成為華特迪士尼公司旗下Disney+在台官方指定合作數位有線電視營運商，並將在11月12日於凱擘A1 Box上線。
凱擘董事長鄭俊卿以合作夥伴出席Disney+於14日舉辦亞太區內容發布會，鄭俊卿表示，凱擘做為台灣有線電視多系統經營(MSO)領導業者，這次攜手擁有巨量影劇、動畫的Disney+，將為新、舊用戶帶來隨時都能透過電視大螢幕，歡樂暢看專屬內容的絕佳機會。
鄭俊卿指出，Disney+線上串流影音服務將在11月12日於凱擘A1 Box全新上架，即日起至11月11日，至凱擘大寬頻的Disney+預約登記網頁留下基本資料，並於服務上線後完成申裝，就能把迪士尼系列官方精美好禮帶回家。
鄭俊卿強調，凱擘大寬頻A1 Box已整合上百台有線電視及高畫質數位頻道，也提供眾多熱門OTT影音內容，並網羅各類智慧生活應用服務，搭配藍牙聲控遙控器，還能以語音指令調整音量、選擇片單、搜尋喜歡的節目或影片，隨時享受大螢幕為家人帶來前所未有的沉浸式視聽體驗，未來將持續推出智慧家庭生活必備的數位匯流及創新服務，提供高速光纖上網和大螢視頻服務，藉由Disney+上架A1 Box並釋出各式精采節目。
Disney+提供全齡觀眾來自迪士尼(Disney)、皮克斯(Pixar)、漫威(Marvel)、星際大戰(Star Wars)、國家地理(National Geographic)及Star，共六大品牌熱門影劇和節目，將陸續上架亞太區及台灣。
備受矚目的Disney+獨家原創內容和特輯，包括迪士尼與皮克斯推出的《路卡的夏天》、《怪獸職場求生記》；漫威影業熱播影集《汪達幻視》、《洛基》和即將推出的《鷹眼》；廣受好評的星際大戰系列新作《曼達洛人》；探索大自然奧秘的國家地理紀錄片《鯨之謎》；Star則囊括數千小時的大眾娛樂節目，從口碑電影《脫稿玩家》到全新節目《陰屍路》。
(時報資訊)
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