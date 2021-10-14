國票金控與安泰銀行確定「步入禮堂」，兩家金融機構今日召開董事會，通過以股份轉換方式，由國票金取得100％安泰銀股份，安泰銀也將納入成為國票金子公司，若經主管機關同意，國票金將取得實體銀行，也是同時擁有實體銀行、純網銀的金控，安泰銀行則將揮別私募基金經營。
國票金發言人邱銘恩說，國票金是唯一沒有實體銀行的金控，長期以來就希望有實體銀行，在兩年之前先和日本樂天成立純網銀，不過考量若有實體銀行一併發展，會使整個集團的發展更完整，為提昇營運範圍及綜效，決議合併安泰銀。
國票金和安泰銀合併案傳聞已久，13日同步發布重大訊息，指經過證交所同意、14日暫停交易，雙方長期在協議過程中一直遵守主管機關的規定，保密到家，從未對外回應，這次同步舉行董事會，確定兩家金融機構將走向合併之路。
安泰銀行是國內僅剩最後一家私募基金入主的銀行，讓國票金和安泰銀的合併案備受金融界矚目。主要因私募基金隆力集團近年來積極尋求退場，過去即屢傳招親，多家金融業者均被點名，直到傳出國票金控的合併意願後，才比較「有譜」。
國票金控與安泰銀行今日各別舉行董事會決議合併案，在至證交所舉行重大訊息說明決議結果後，開始進入向主管機關金管會提出合併案申請流程。
國票金控合併安泰銀後，規模可望達400億元以上。國票金近年經營績效不俗，票券及證券業務近年持續發揮最大的績效，獲利表現亮眼，去年以來在全球疫情衝擊下，仍屢創同期獲利新高，今年前三季累計自結稅後淨利30.67億元、年成長24.32％，續創同期新高，每股稅後淨利也衝破1元大關至1.06元。
(時報資訊)
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