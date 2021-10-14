總統蔡英文以錄影方式出席2021台灣創新技術博覽會」開幕典禮，她表示，這次展出的範圍，從太空科技、數位轉型，再到新農業，呈現出台灣多元豐沛的創新能量。
蔡英文指出，這個博覽會集結政府10個部會的研發成果，也有國內外優異的研發團隊一起參與。總共有來自24個國家，超過300家廠商，以及1,300件技術商品，她要感謝各部會的用心籌辦。
這幾年來，因應企業數位轉型升級及創新發展的需求，政府一直在引導企業提升研發能量，也全力推動數位轉型，讓台灣朝向智慧國家邁進。
在全球競爭力的相關指標當中，台灣有傑出的表現。今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣數位競爭力位居全球第8，比起去年進步了3名，也是台灣首度進入全球前10名。在「全國平均總研發人力」項目，台灣也獲得全球第一。這些指標都再次顯示，台灣的研發實力，受到世界的關注及肯定。
蔡英文強調，儘管疫情帶來了考驗，但這也是台灣創新轉型的契機，今天的博覽會開幕，展示了台灣延續「5加2產業創新政策」的基礎，以及「六大核心戰略產業」的科研成果，透過這場博覽會，讓更多人一起參與，讓台灣不斷提升研發能量，在產業創新這條路上，走得穩健及長遠。
(時報資訊)
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