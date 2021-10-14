高雄市鹽埕區城中城14日凌晨惡火，在消防弟兄打火逐層、逐樓、逐戶搜索，於當日下午4點宣布暫告一段落，總計46死、41人輕重傷，創1989年鹽埕區九龍大廈24死後，高雄歷年來死傷最慘火災。然而，這種老舊物件被包裝成投報率高，吸引一堆人買進，房產專家Sway就在臉書痛批，這樣的仲介賣房者跟畜生沒兩樣，並點出5種特點，來辨別容易失火並且不能住的房。
「城中城」曾經繁華一時，興建至今有40年歷史，早期有商家、遊樂設施業者進駐，為鹽埕區早期的商業、貿易、娛樂中心，但隨著商圈轉移，目前僅剩下老舊住宅出租，主要由獨居老人或弱勢族群，但也因需求龐大，不少投資客會買進這些物件，所以轉移棟數也是居高不下。
Sway表示，若賣房的人只顧著賺錢並講出「這間投報很高，一群傻逼…｣，那跟畜生有何兩樣？房屋投資，賺錢並不是最重要的，不管是你要住，還是你要給房客住，甚至是你要蓋房子給別人住，都是人命，怎可輕賤。
Sway點出5種不能住的房特點，分別為：
第一種，一層多戶：一層太多戶，萬一失火根本就人踏人的逃生，很是危險，可惜目前投資主流，竟然都是一層多戶，某些建商跟建築師只會用錢草菅人命，要自住就得避開。
第二種，住商混合：又登記又自住？又一般事務所又住宅？人多複雜就會增加安全的變數，不管是疫情還是偷盜，風險都高於純住宅。
第三種，消防系統無錢更換：不少老舊大樓根本就沒換，公共安全檢查也是一拖再拖，住戶更不想花錢維護，等到哪天火災時，悲劇會發生。
第四種，樓梯及梯廳有擺鞋子鞋櫃：雜物就是妨害逃生，社區統一擺更不是藉口，連豪宅都自以為可以擺高級貨，結果就是害死自己的元凶，燒起來的時候，左右根本就分不清，不要以為眼睛在此時是有用的，還是該降低任何的危險才對。
第五種，頻頻被法拍：Sway表示，有看過便宜但管理很乾淨的大樓，也有看過很貴住戶卻亂搞的大樓，當一個社區常有房子被法拍，恐怕要管理也不太容易，欠銀行錢都還不出來了，還會繳房屋的管理費？
(時報資訊)
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