高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，初步調查已知有87人傷亡，其中46人確定死亡，但投保情況並不樂觀。保險局副局長林志憲14日指出初步統計，僅有9戶投保住宅火災保險，保額合計約為新台幣2,800萬元、人身保險現查有2位身故者為保險公司的保戶，預估賠付金額約110萬元，其餘身故者及傷者尚待確認身分。
林志憲指出，在財產保險部分，查有9戶投保住宅火災保險，其保額合計約為新台幣2,800萬元。在人身保險部分，目前查2位身故者為保險公司的保戶，預估賠付金額約110萬元，其餘身故者及傷者尚待確認身分。
林志憲指出，保險公司已主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜，亦啟動保戶關懷服務措施。
屋齡約40年的高雄市鹽埕區「城中城」社區民國70年完工，當時規劃地上13樓、地下2樓，住商混合大樓，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約有120戶，裡面還有商場、歌廳、電影院、餐廳等，但因商圈轉移等因素逐漸沒落。
據了解，目前許多身故者還無法確認身份，加上該社區為老房子多半已無房貸因此少有投保住火險，保險局指出，目前只有初步的辨識，後續會再統計。
(時報資訊)
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