中央銀行宣布第19期公開拍賣特殊號碼鈔券，仍委託台銀10月28日上午10時起至11月2日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100元、500元及1,000元特殊號碼流通鈔券，共125組、計4,760張。
央行發行局局長鄧延達表示，台銀10月18日至11月2日於該行網站https://www.bot.com.tw「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務作業規定，歡迎有興趣民眾上網查閱。此外，為便利民眾投標及查詢，台銀將於10月18日至10月20日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。
第19期特殊號碼鈔券，底價仍是面額的2倍，拍賣所有收入扣除成本及面額後將全數繳庫。這次拍賣單組最多張數56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式拍賣，方便民眾一次完整收集。
央行特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上二期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月。特殊號碼流通鈔券拍賣第一期是從2012年10月的三開典藏版開始，第二期開始即為特殊號碼流通鈔券，至第12期2018年開始推出「混搭風」，將不同面額的鈔券搭配為一組拍賣，反應相當好，並持續至本次的第19期均採這樣的組合。另根據參加拍賣的收藏民眾反應，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。
歷來特殊號碼鈔券拍賣結果來看，一向以「888888」最受歡迎，其中100元券在第二期時曾拍出1萬5,360元（或153.6倍）的最高價，主要是跟語音的八個「發」相近，深受收藏民眾喜愛，至於同號系列的「111111、222222、333333、 444444、555555、666666、777777、999999」也普遍受到收藏民眾的青睞。
(時報資訊)
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