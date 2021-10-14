老公寓拉皮、裝設電梯，身價大漲，實價登錄顯示，北投榮華三路一間30年老公寓七年前以2,000萬元買進，申請增設電梯、拉皮修繕後，今年4月以2,680萬元出售，增值34％。比起都更危老重建，成為最直接快速的老宅升級方式。

根據實價登錄顯示，北投這間老公寓2014年買進單價每坪54.3萬元，該棟公寓住戶於2016年向台北市申請增設電梯，外牆也整新修繕之後，不但居住品質大提升，外觀賣相也變得更好，該戶在今年4月以每坪68.2萬元出售，房價增值幅度不小。

台北市推行的「都市更新整建維護政策」，提供增設電梯、外牆整新修繕、結構補強等補助，其中增設電梯補助，最高補助220萬元，從2005年截至今年10月，已收到53案申請，其中有20案已完工。新北市也分別在2011年2019年推出「老舊公寓裝設電梯」和「電梯特快車」補助方案，最高可獲得320萬元補助，截至目前為止，該方案有25案申請、已有6案完工。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雙北市5層樓以下住宅約有131萬戶，占住宅總量一半以上，老公寓想透過都更換新貌，整合時程艱辛，改走危老雖然流程較明快，也有時程和規模獎勵，但仍需住戶百分百同意，難度亦不低；若申請加裝電梯，同意門檻相對寬鬆，工期也較短，可以說是最直接快速的住宅升級方式。

加裝電梯的費用，通常五層樓高的電梯大約是400～500萬左右，政府可補助最高一半的費用，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，那麼每戶分攤的金額可能會從10～50萬元不等，不過公寓加裝電梯最大抗性來自於低樓層住戶的反對，可能會占用到一樓1～2坪的使用空間，後續還有電費分攤問題，所以成功申請的案件量並不多。

(時報資訊)