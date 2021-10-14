金融科技新創XREX 14日宣布，採用TRM Labs的系列工具，升級風險管控機制，強化平台監測、防堵詐欺及可疑活動的能力，打擊不肖份子。

XREX是是一家「新」金融科技（neo fintech）新創公司，與銀行、政府及通過認證的用戶密切合作，以區塊鏈技術為基礎，創造一個多方共享的跨境匯流平台，主打「讓每一個人都可以平等參與，並對全球經濟做出貢獻」，解決方案包括如數位支票BitCheck、線上需求媒合社群XREX Circles、錢包地址安全自動偵測機制Risk Level Detector等，解決新興市場中小企業於跨境交易常面臨的美金流動性不足問題。

XREX是亞洲率先把TRM Labs技術整合入系統的區塊鏈交易平台之一。XREX採用的TRM技術，包括數位鑑識取證(Forensics)、數位資產服務供應商風險評級系統(Know-your-VASP)、錢包掃描(Wallet Screening) 與即時交易監控（Transaction Monitoring）等產品，能幫助XREX即時地監控並跨鏈分析其平台上所有數位貨幣交易，進一步打擊金融犯罪、防制洗錢、防堵詐騙，並驅逐不肖份子。

TRM Labs提供機構客戶區塊鏈情報技術，用以監控、偵測與調查虛擬幣及金融犯罪，獲得全球金融機構、數位貨幣業者及政府單位的信任。TRM Labs平台提供數位錢包掃描、交易監控、數位資產服務供應商風險評級與交易追蹤調查。

XREX執行長黃耀文表示，XREX的反洗錢與詐欺防治機制，順利整合TRM Labs的軟體工具後，已可追蹤平台上的每一筆數位貨幣交易的來源與去處，並兼顧使用者的數據安全與隱私保護，大幅提升XREX對金流的掌握深度與廣度，更即時地辨視、防堵可疑的交易活動，並有效地做出必要反應。

目前XREX跨境匯流平台支援的數位貨幣，包括比特幣(BTC)、乙太幣 (ETH)、美金穩定幣泰達幣(USDT)、瑞波幣(XRP)與比特幣現金(BCH)，全部都在TRM Labs監控的數位貨幣類別之中。

(時報資訊)