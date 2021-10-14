2008年國際油價衝破百美元惡夢可能重演！俄羅斯總統普丁表示，隨著各種能源產品需求大幅成長，油價很可能漲到每桶100美元高價。

周三（13日）紐約西德州原油（WTI）期貨小跌0.2美元（或0.3%），收在每桶80.44美元，連續3日站穩80美元大關。上周國際油價突破80美元，為2014年11月以來首見。

CNBC報導，普丁周三被問到西德州原油是否會漲到每桶100美元，他回應「很有可能」。但他也強調，「俄羅斯和OPEC+等產油國正在盡最大努力維持油價穩定，絕對不允許價格飆漲，我們不希望出現這種情況，因為這不符合我們的利益。」

全球主要經濟體近期逐步解封，對相關大宗商品需求暴增，帶動油價從今年初47美元一路狂噴至上周一（11日）衝上82美元，今年累計暴漲逾74%。

10月4日，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）召開會議，拒絕擴大增產，維持目前每日增產 40 萬桶的政策，此舉推升油價大漲，同時加劇全球通膨壓力。

值得注意的是，石油輸出國組織（OPEC）已經調降對今年原油需求預測，OPEC表示，雖然天然氣價格飆升可能會提高發電等一些領域的石油使用量，但也可能抑制包括煉油在內其他領域的需求。

(時報資訊)