2008年國際油價衝破百美元惡夢可能重演！俄羅斯總統普丁表示，隨著各種能源產品需求大幅成長，油價很可能漲到每桶100美元高價。
周三（13日）紐約西德州原油（WTI）期貨小跌0.2美元（或0.3%），收在每桶80.44美元，連續3日站穩80美元大關。上周國際油價突破80美元，為2014年11月以來首見。
CNBC報導，普丁周三被問到西德州原油是否會漲到每桶100美元，他回應「很有可能」。但他也強調，「俄羅斯和OPEC+等產油國正在盡最大努力維持油價穩定，絕對不允許價格飆漲，我們不希望出現這種情況，因為這不符合我們的利益。」
全球主要經濟體近期逐步解封，對相關大宗商品需求暴增，帶動油價從今年初47美元一路狂噴至上周一（11日）衝上82美元，今年累計暴漲逾74%。
10月4日，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）召開會議，拒絕擴大增產，維持目前每日增產 40 萬桶的政策，此舉推升油價大漲，同時加劇全球通膨壓力。
值得注意的是，石油輸出國組織（OPEC）已經調降對今年原油需求預測，OPEC表示，雖然天然氣價格飆升可能會提高發電等一些領域的石油使用量，但也可能抑制包括煉油在內其他領域的需求。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：