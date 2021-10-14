摩爾投顧分析師張志誠表示，美國聯準會（Fed）鷹派官員認為通膨的情況比預期更為嚴峻，若不快速啟動降低購債和升息，問題恐進一步惡化。美股四大指數13日震盪收平盤附近，費半指數不漲，台股也難獨強，大盤14日開高後向上測試5日均線反壓，隨後向下走低，終場量縮小漲67點。

歐美與日韓股市皆回檔修正，並被壓制在均線下方時，東南亞的印度、印尼股市反而繼續創高，越南、菲律賓、泰國股市也仍站穩均線之上，主因在於大陸能耗雙控下，缺電、限產對製造業造成打擊，影響外資繼續加碼意願，資金和產能自然流向工資與土地更低廉的東南亞各國。

個股方面，除本周納入投資組合的越峰，股價14日創高後爆量拉回，回測5日均線尋求止跌外，PVC報價也已連兩日下跌，拖累塑膠類股指數續跌1.07％，亞聚、台聚、華夏、台塑同步收黑，然國際原油價格走勢仍強，且大陸能耗雙控下PVC和EG生產成本難免提高，對台廠將是利多，可留意止跌機會。

此外，美國政府和碼頭的勞資雙方協調達成共識，將加長碼頭、貨車運輸、鐵路、倉庫、包裹物流的營業時間，力求加快緩解西海岸長灘和洛杉磯港口的貨櫃積壓問題，預期塞港情況將逐步緩解，在需求穩健的架構下，加速船舶的周轉率對海運公司的營收將有正面助益。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意