證券分析師黃勇文表示，台股大盤14日開高走低，符合現在台股的慣性，即便加權指數一度上漲至5日線，惟漲勢卻遲遲無法延續。不過，航運族群已跌至接近年線，是否後續會有撐盤的效果，值得投資人後續觀察。
觀察總體經濟面，全球面臨通膨問題，國際許多國家都面臨升息問題，當物價持續上漲時，貨幣政策就需要調整。
個股方面，本周納入投資組合的康普，全球電動車龍頭特斯拉第三季交車量再改寫新高，有望帶動供應鏈成長，後市營收成長動力十足。
展望後市，台積電14日舉行法說會，加上時序進入第四季，市場高度關注後續能否增加台股資金動能，並提供電子股反彈的契機，值得投資人期待。
(時報資訊)
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