倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開高震盪收紅，終場上漲39.29點作收，漲幅0.24％，收在16,387.28點；櫃買指數亦同步上漲1.53點，漲幅0.78％，收在198.27點；三大法人進出方面，外資轉買34.3億元，投信續買5.1億元，自營商續賣8.38億元，惟外資法人於台指期轉買2,309口多單，累計淨空單部位為16,127口，心態仍是呈現相對謹慎保守。
台股近期表現弱勢，後續何時才能展開像樣的反彈，研判需要符合三大條件，首先，弱勢跌深股必須要能夠止穩上漲、不再破底；第二，業績成長股亦能回穩、領軍表態；第三，市場買氣回籠，且加權指數率先克服10日線及月線等反壓。若上述三種情況均能達標，則台股就可望正式展開一波反攻。
不過，雖台股14日未能一鼓作氣往上攻擊，而是持續壓抑在5日、10日線下震盪，惟弱勢跌深股包括晶心科、敦泰、天鈺、點序、華邦電、南亞科、晶豪科、威剛、萬潤、同欣電、撼訊、台半、同致、美利達、巨大、第一銅、官田鋼、長榮、陽明、萬海、台驊投控等，均接連止穩，都顯示大盤已具備反彈契機。
個股方面，本周納入投資組合的技嘉，法說報喜、業績看旺，股價持續站穩短中期均線之上，加上公司派及法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。
展望後市，台股短線雖弱勢，但若貨櫃三雄等人氣指標股15日能持續帶量上衝，並有效克服突破10日線反壓，且加權指數亦能夠同步克服10日線反壓，則市場的人氣也可望迅速歸隊，加權指數也有望續戰「萬七」關卡、季線位置區。
(時報資訊)
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