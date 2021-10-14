【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)第3季合併營收為74.3765億元，季增6.01%，創下單季歷史新高，儘管電子供應鏈缺料問題未解，但因電動車及數據中心客戶需求強勁，第4季營運可望維持第3季水準，美系外資重申維持貿聯-KY「中立」評等，目標價272元，今天受外資賣超影響，股價收低。

東南亞新冠肺炎疫情讓電子產業供應鏈缺料問題難解，近期大陸供電不穩定，讓電子產業下半年傳統旺季不旺，不過貿聯-KY受惠於工業用線束、車用線束、電器線束出貨攀升，以及資訊科技：數據中心線束需求強勁，9月合併營業收入為9588萬7000美元(約台幣26.63億元)，年增38.02%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為74.3765億元，季增6.01%，同步創下單季歷史新高；累計前9月合併營收為7億3442萬4000美元，較去年同期成長34.51%。

貿聯-KY表示，第4季營運可望維持第3季水準。

貿聯-KY日前以總交易金額約為4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions)，美系外資認為，收購案不僅可提高貿聯-KY營收規模，亦可讓貿聯-KY產品分佈更為均勻，擴大車用客戶群，重申維持貿聯-KY「中立」評等及目標價272元。

(時報資訊)

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