【時報-台北電】精聯(3652)110年現金增資認股，發行股數2800萬股，每股面額10元，發行價格待訂價後另行公告。增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

　現金增資認股基準日為11月6日，最後過戶日為11月1日，停止過戶期間為11月2日至11月6日，原股東及員工股款繳納期間為11月15日至11月19日，特定人股款繳納期間為11月22日至11月23日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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