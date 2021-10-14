【時報編譯張朝欽綜合外電報導】國際能源署(IEA)周四表示，全球能源危機，預計將使得原油需求每日增加50萬桶，並且可能衝擊到通膨，並且將讓全球經濟從新冠疫情復甦的腳步放緩。
IEA在月度報告指出，創紀錄的煤炭和天然氣價格，以及限電措施，正在推進電力部門和能源密集產業轉而尋求原油支援，以確保供電和工廠營運的正常。
較高的能源價格也正在推升通膨壓力，連同限電措施，可能導致較低的工業活動以及經濟復甦的放慢。
IEA預計明年全球石油的需求將回到疫情爆發前的水準。
而過去的一個季度需求飆升，讓石油產品庫存遭到近八年以來最大的消耗，OECD國家的庫存水準已達到2015年來最低水準。
IEA預估，石油輸出國家組織和結盟產油國(OPEC+)在今年第四季的原油運送量將比估計的需求每日低上70萬桶，此意味者，到今年底前，將供不應求。
IEA警告，OPEC+集團的產量將急遽萎縮，將從今年第一季的每日900萬桶，迅速減少到明年第二季的400萬桶。
產出的能量集中在中東少數幾個國家，而產能降凸顯出增加投資的必要性。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：