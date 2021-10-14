【時報記者張漢綺台北報導】缺料及智慧型手機終端需求疲弱，且蘋果iPhone 13傳調降量產目標，讓第4季營運平淡的光學鏡頭廠大立光(3008)再蒙陰影，大立光今天因外資減碼，股價逆勢收低，失守2000元關卡，創下2016年1月18日當週以來新低價。

全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，讓大立光第3季及第4季傳統旺季營運失色，儘管大立光9月合併營收攀升至41.72億元，為今年1月以來單月新高，但大立光執行長林恩平在日前法說會表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。

彭博資訊報導，據消息人士表示，蘋果原定今年最後三個月生產9000萬支新iPhone，因博通(Broadcom)和德州儀器(TI)供應零組件不足，可能調降產量目標，讓原已旺季不旺的大立光再添陰霾。

大立光營運遇逆風，連帶股價也受拖累，今天外資賣超大立光235張，致使大立光股價以1970元作收，失守2000元關卡，創下5年又9個月來新低。

(時報資訊)

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