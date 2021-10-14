高雄市鹽埕區府北路的40年老舊住商混合大樓「城中城」，14日凌晨發生火警，釀成46死41傷的慘劇，比2014年高雄氣爆導致32人死亡的人數還多，成為高雄多年來罕見的重大災難事件。
根據高雄市政府最新統計，城中城大樓火災總共造成46人死亡，41人受傷。
城中城大樓40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓做為商場及電影院使用，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。
(時報資訊)
高雄市鹽埕區府北路的40年老舊住商混合大樓「城中城」，14日凌晨發生火警，釀成46死41傷的慘劇，比2014年高雄氣爆導致32人死亡的人數還多，成為高雄多年來罕見的重大災難事件。
根據高雄市政府最新統計，城中城大樓火災總共造成46人死亡，41人受傷。
城中城大樓40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓做為商場及電影院使用，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。
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