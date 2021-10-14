資本市場苗頭不對，銀行最敏感。銀行局14日揭露，到今年7月國銀投資國內外上市櫃股票、基金、私募股票、私募公司債等，投資總成本達新台幣3,461億元，比2020年底增加1,536億元，達到高峰，但8月底投資金額降到3,226億元，已減持235億元左右。

依據「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，國銀投資集中交易市場與店頭市場交易的股票、新股權利證書、私募股票、私募公司債、依各國法令規定發行的基金受益憑證、認股權憑證及認購（售）權證的原始取得成本總餘額，不得超過銀行核算基數30％，即約等同淨值的30％。

銀行局副局長童政彰表示，若依據目前國銀淨值，則可投資上限有1.14兆元，即銀行可加碼資本市場的動能，超過8千億元。

由於銀行是收受存款、進行放款，若放不出去的濫頭寸，多數會用來投資，增加收益，但因為銀行需要高度流動性，且存款多數是活存或二年期以下定存，所以銀行投資有價證券期間亦不會拉長，同時敏感度極高，一不對頭就先跑，以免損失影響資本適足率。

據銀行局統計，國銀2020年12月底投資股票、私募公司債等有價證券的總成本，是新台幣1,926億元，今年明顯有加碼，到6月底金額達3,389億元，7月繼續升高到3,461億元，7月資本市場已有波動，因此8月銀行投資成本降到 3,226億元。

(時報資訊)