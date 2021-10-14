海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）近兩年唱衰港元。外媒援引美國證券交易委員會（SEC）執法行動文件，公布巴斯獲得前美國總統川普顧問班農（Steve Bannon）、中國商人郭文貴投資約1億美元，並揭露巴斯在對賭港元和其他亞洲貨幣的交易中虧損95％。
香港經濟日報援引外電消息，由班農、郭文貴成立的新創企業「GTV傳媒集團」，2020年以未註冊股份銷售，籌資3.39億美元。同年6月，「GTV傳媒集團」將其中1億美元資金，交給海曼資本管理。根據當時資料顯示，巴斯於同一時期曾高調批評「港版國安法」將引發港元崩潰。
巴斯將其中3,000萬美元投資港元和其他貨幣，但虧損95％，而巴斯和海曼資本則並未遭到SEC指控涉及不當行為。
「GTV傳媒集團」9月連同另外兩家傳媒集團，因涉嫌向數以千計投資者非法銷售股份或數位資產，向SEC支付逾5.39億美元和解費用。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：