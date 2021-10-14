國內三大「最牛」都更案文林苑、永春案、正義國宅都已完工或接近完工，搭上台北房市大多頭歷程，房價上漲驚人，永春案「森業永春」幾經波折日前落成，成交價落在每坪109～138萬元；「樂揚文林苑」最高價格也站上8字頭；「Diamond Towers鑽石塔」開價逾每坪200多萬。
由森業營造投入整合開發的「森業永春」今年1月取得使用執照，根據最近實價登錄顯示，累計至今已有50多件實價交易記錄，交易時間從2019年1月到今年8月，成交單價在每坪109萬～138萬之間，最單高價是21樓每坪單價138萬元，成交總價為5,375萬元，低樓層的3樓實價單價每坪109萬元，全案實價揭露金額已經達到22.5億元。
已完工五年的「樂揚文林苑」從早期預售每坪約40多萬行情，完工後近年普遍則在每坪70萬元以上。另一件指標大案正義國宅以「Diamond Towers鑽石塔」預計近期對外銷售，該案是東區正核心少見的大型開發案，結合了百貨商場與豪宅設計規畫，外觀造型搶眼，個案的對外銷售價格也將是近年東區新指標，價格可望創下國內都更的新高。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，都更三大指標案在都遇過整合上的複雜問題，早年都更制度上有些窒礙難行的部分，導致整個都更流程一拖再拖，甚至有些年邁的屋主無法等到新房子改建落成，不過這20年來漫長的整合歷程，搭上這一大波的房地產上漲，房屋單價從二位數飆漲到三位數，房產價值上漲幅度驚人。
近年政府也積極修法讓都更可以更順暢，同時另外提供危老改建方案，危老政策推動沒有幾年，台北市就已經核准超過500件，參與危老改建土地面積逾10萬坪，都更和危老成為北市老屋更新的雙引擎。
(時報資訊)
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