【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.統一(1216)：每股成交價68.08元，成交量189萬5000股，成交金額1億2901萬1600元。
2.統一(1216)：每股成交價68.04元，成交量240萬股，成交金額1億6329萬6000元。
3.台積電(2330)：每股成交價575.54元，成交量6萬4000股，成交金額3683萬4560元。
4.台積電(2330)：每股成交價574.24元，成交量3萬5263股，成交金額2024萬9425元。
5.台積電(2330)：每股成交價574.18元，成交量3萬5737股，成交金額2051萬9471元。
6.微星(2377)：每股成交價139.33元，成交量51萬6574股，成交金額7197萬4255元。
7.微星(2377)：每股成交價139.3元，成交量38萬4426股，成交金額5355萬542元。
8.矽力-KY(6415)：每股成交價3965.11元，成交量7510股，成交金額2977萬7976元。
9.矽力-KY(6415)：每股成交價3961.84元，成交量7490股，成交金額2967萬4182元。
10.豐泰(9910)：每股成交價208.7元，成交量20萬股，成交金額4174萬元。
11.巨大(9921)：每股成交價302.25元，成交量8萬股，成交金額2418萬元。
(時報資訊)
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