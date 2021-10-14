近年來，隨著存款利率越來越低，國人不斷尋求較好的收益來源機會，加上券商積極推出定期定額股票業務搶客，以及盤中零股交易的順勢開放，都讓小資族投資股票越來越容易上手，也推動「小額買股、長期持有」成為國人投資新顯學，尤其金融股成為這幾年股東人數增加最快的族群之一。

據集保結算所資料，截至10月1日止，統計國內股東人數最多的前20大上市公司，就有多達11家是金融股，顯見金融股相對穩定的股利配發，以及股價較低的特性，吸引投資人簇擁而入地將金融股視為長線投資的理財選項。

以35家上市金融股來看，累積股東人數即多達678.2萬人（未歸戶數字），以國人股民人數約1,100萬人來計算，幾乎每兩人就有一人持有上市金融股的股票。其中，開發金無論是總股東人數或是零股股東人數，都居金融股首位，股東人數合計多達62.9萬人，居次的中信金、玉山金、第一金和兆豐金的股東人數都達41萬人以上之譜。

「很穩」、「不太可能倒」等等特質是吸引了許多股市菜鳥，甚至是投資老手鍾愛金融股的理由，但事實上，金融業涵蓋的營運範圍很廣泛，可以概分為金控、保險、銀行、證券、期貨、租賃業等，商業模式大相逕庭，即使簡單拿這幾年的年度漲跌表現來看，差異就可以多達30％，甚至是40％以上。

以開發金為例，今年以來截至9月底，在保險子公司獲利加持下，漲幅高達58.8％，反觀以銀行為主體的玉山金和第一金，就表現較弱，僅有略高於10％的漲幅。但觀察開發金從2018年以來的年度漲幅，僅約1~3％，表現遠遠不如其他金融股。另以中信金來看，雖然今年有兩成的漲幅，但在2020年，卻是下跌7.7％，弱於其他金融股。所以，對投資人來說，絕對不能認為只要隨意挑一檔金融股，日後就能夠高枕無憂地穩穩賺取投資收益。

「元大MSCI金融」ETF研究團隊指出，在金融各子產業間，業績常常有高低起伏的變化。舉例來說，在過去幾年，以銀行為主體的金融股，許多在消費金融業務表現不錯下，股價出現亮眼漲幅，但在新冠疫情爆發後，這方面業務就受到壓縮，呆帳費用認列的壓力也變大。另一方面，證券業與保險業則受惠到全球股市大漲，市場交易活絡，獲利成績相當火熱。

對於自身有選股能力，或是對特定金融股有深入研究的投資人，挑選單一金融股來投資，不成問題。然而，對於不知道該怎麼選股，或是礙於資金有限，並擔心單壓個股風險的投資人，建議就可以採用指數化投資的方式，直接買進金融股ETF，免去費事研究個股的麻煩，也透過分散投資標的，降低單一個股或產業常受到個別營運狀況衝擊的事件風險。

(時報資訊)