【時報記者郭鴻慧台北報導】公寓是三十年前的主流產品，不過隨著年齡增長，爬樓梯就成了居住上的一大障礙，若能加裝了電梯，不僅便利性加分，身價也不可同日而語！據實價登錄顯示，北投榮華三路一間30年的老公寓，屋主在2014年增設電梯前，以總價2000萬元購入，每坪單價54.3萬元，而該棟公寓住戶於2016年向台北市申請增設電梯，外牆也整新修繕之後，不但居住品質大提升，外觀賣相也變得更好，讓該戶在今年4月以2680萬元、每坪68.2萬元出售，光帳面上房價就賺了680萬元，增值34%！

台北市推行的「都市更新整建維護政策」，提供增設電梯、外牆整新修繕、結構補強等補助，其中增設電梯補助，最高補助220萬元，從2005年截至今年10月，已收到53案申請，其中有20案已完工。新北市也分別在2011年、2019年推出「老舊公寓裝設電梯」和「電梯特快車」補助方案，最高可獲得320萬元補助，截至目前為止，該方案有25案申請、已有6案完工。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐，根據內政部今年Q2房屋稅籍住宅類數量顯示，台北市5層樓以下住宅約47萬戶，佔全市52.6%；新北市則約84萬戶，佔全市51%。老公寓想透過都更換新貌，整合時程艱辛，改走危老雖然行政流程較明快，也有時程和規模獎勵，但仍需住戶百分百同意，難度亦不低；若申請加裝電梯，同意門檻相對寬鬆，工期也較短，可以說是最直接快速的住宅升級方式。

張旭嵐指出，加裝電梯的費用依照每棟建築的情況而不同，通常五層樓高的電梯大約是400~500萬元左右，政府可補助最高一半的費用，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，那麼每戶分攤的金額可能會從10~50萬元不等，相對於總價的增幅，其實是一筆划算的投資！

不過這麼划算的事情，實務上也是困難重重，張旭嵐分析，公寓加裝電梯最大的抗性，多半是來自低樓層住戶的反對，除了本身對電梯的需求量低，加裝電梯可能會占用到一樓1~2坪的使用空間，後續還有電費分攤問題，因此對於一樓住戶而言，誘因不大！此外，不是每一棟公寓的基地位置都適合加裝電梯，所以每年成功申請的案件量並不多。

雖然從公寓翻身變華廈，身價至少成長2～3成以上，不過因此而轉售的案例似乎也不多，因為這些願意出錢升級的住戶，多半都是自用考量，所以往往也比較惜售。

(時報資訊)