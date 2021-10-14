為便利股東行使表決權以落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會研議擴大公司應採電子投票的適用範圍，金管證期局主秘高晶萍14日指出，從2023年起278家興櫃公司股東會投票亦須包括電子方式，目前278家興櫃中已有55家、約2成公司已有電子投票。
高晶萍指出，金管會依公司法第177條之1第1項之授權，研議擴大公司應採電子投票之適用範圍，將現行上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，擴大至興櫃公司投票亦須包括電子方式，並自2023年起實施。經統計截至110年9月底，上市櫃公司有1,744家、興櫃公司有278家，實施後對投資人行使表決權將更為便利。
高晶萍指出，本次研議規範增訂興櫃公司召開股東會時，亦應將電子方式列為表決權行使管道之一。該草案將進行預告，以徵詢外界意見，除刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登，各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，自金管會「主管法規整合查詢系統」網站的「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證期局。
(時報資訊)
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