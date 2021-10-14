台積電今（14日）舉行法說會，總裁魏哲家正式宣布赴日設廠，預計2022年開始建廠，初步規劃以22及28奈米特殊製程為主，將於2024年開始量產，消息一出引起網友們熱議，許多人認為，台灣缺水又缺電，不利半導體產業發展，反觀日本不缺水電，選擇赴日不意外，另外有網友對於法說會未提到高雄設廠相當失望，直呼，「說好的高雄呢。」
台積電赴日設廠傳聞已久，如今終於確定成真，魏哲家在法說會上證實此事並說明相關細節，預計以特殊製程的22奈米及28奈米為主，2022年開始建廠、2024年量產。魏哲家強調，此舉能更滿足客戶需求，從投資中獲取適當的報酬，並為股東帶來長期的獲利成長，同時台積電也可以接觸全球人才。
日媒先前曾披露，台積電將與索尼等日本企業合作，選擇在熊本設廠，總投資金額達8000億日圓（約新台幣2033億），而日本政府最高補助金額達一半。
消息一出引起網友們熱烈討論，不少人認為若日本政府真的願意負擔一半的投資金，代表相當有誠意，台積電的資本支出壓力也不會太大，「日本補助很多，錢不是問題」、「日本政府出一半，不錯」、「日本政府補助一半，算有誠意」、「政府出一半，又不缺水電，股價噴」、「日本不缺水電啊，誰想要留在台灣。」
此外，由於台積電法說會並未提到高雄設廠的相關計畫，讓許多網友相當失望，「沒有高雄......」、「高雄還要去嗎？」、「高雄就一條龍放消息的」、「沒有高雄」、「反觀高雄」、「說好的高雄呢？房價要崩了嗎？」、「高雄洗洗睡」。
不僅如此，有內行人點出，台灣的水電要供應半導體產業越來越緊繃，本來就很難留住全部企業，「去日本也好，台灣的水跟電，要供半導體製程越來越緊迫」、「日本水電不缺」、「台灣就缺水又缺電阿，當然選日本」、「台灣一直缺電，不出走才奇怪，日本已經算比較適合的。」
(時報資訊)
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