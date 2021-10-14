【時報-台北電】御頂(3522)修正公司110年現金增資發行新股計畫內容，補充說明，發行4800萬股，每股面額10元，增資資金用途為充實營運資金、償還銀行借款及轉投資子公司。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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